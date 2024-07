Industri Makanan Kaleng, Mitsui & Co Perluas Jangkauan Pasar di Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Perusahaan manufaktur Mitsui & Co. (Asia Pasifik) Pte. Ltd menunjuk PT. Pangan Lestari sebagai distributor eksklusif produk Botan di Indonesia.

Botan merupakan salah satu merek pionir produk ikan kaleng dengan sejarah lebih dari 40 tahun. Saat ini, Botan telah menjadi salah satu merek global yang dapat ditemukan di berbagai negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah. Produk ini juga sudah diproduksi di Indonesia

General Manager of Retail Business Department Mitsui & Co. (Asia Pasifik) Pte. Ltd., Horimi Kazuya mengatakan Indonesia salah satu pasar strategis utama di Asia Tenggara. Perseroan yakin jaringan distribusi dan infrastruktur Pangan Lestari dapat mendorong pertumbuhan Botan lebih lanjut di Indonesia.

"Melalui kemitraan dengan PL [Pangan Lestari], MAP [Mitsui Asia Pasifik] yakin dapat meraih peluang pertumbuhan Botan lebih lanjut di Indonesia," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

President Director of PT Pangan Lestari, Tjahjono Haryono, mengatakan Botan satu produk ikan kaleng terpercaya yang sudah lama dikenal di Indonesia. Nantinya dengan memanfaatkan fasilitas innovation center, fungsi pengembangan menu dan resep, serta saluran penjualan yang luas, perseroan akan menghadirkan Botan ke lebih banyak konsumen melalui berbagai saluran penjualan.

Tjahjono mengatakan Botan ditargetkan bisa menjadi menu café dan restoran. Produk ini juga bisa menjawab kebutuhan katering. "Jadi target akan diperbesar yang dulunya hanya masuk ke retail, akan kita kembangkan lagi agar konsumen akan ketemu produk ini sebagai menu siap saji," jelasnya.

Ditanya soal target, Pangan Lestari belum bisa bicarakan angka karena kerja sama efektif akan berjalan pada pertengahan Agustus mendatang.

Pangan Lestari yang merupakan salah satu perusahaan logistik makanan dan rantai dingin terkemuka di Indonesia akan memperluas pasar produk ini. "Kalo kita sudah menemukan market yang tepat kita akan memenuhi produksi lokal," kata Director of PT Pangan Lestari, Iwi Sumbada.

Iwi menambahkan ke depan akan banyak produk dari Jepang yang akan dipasarkan di Indonesia.

Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Kanichi Takeyama mengatakan PT Pangan Lestari dan Mitsui & Co. Jakarta sudah lama bekerjasama, Mitsui & Co. sendiri memulai Bisnis di Indonesia itu tahun 1900- an jadi sudah lebih dari 100 tahun.

"Kami senang sekali Mitsui & Co. expand bisnis ke Indonesia khususnya di Surabaya. Sekarang perusahaan Jepang yang ada di Jawa Timur kurang lebih ada 150 perusahaan yang sudah beroperasi di Jawa Timur. Kami mengharapkan ini semakin meningkat jumlahnya," kata Takeyama soal kerja kedua entitas bisnis ini.