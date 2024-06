IOG SCM Summit Surabaya Usung Tema “Technology and Digitalisation”

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Setelah absen selama 9 tahun, SKK Migas kembali menggelar rangkaian acara Indonesia Upstream Oil & Gas SCM Summit 2024 (IOG SCM Summit). Rangkaian kegiatan diawali dengan Pre IOG SCM Summit yang akan dilaksanakan di Surabaya tanggal 10-11 Juni 2024 dan di Batam pada tanggal 3-4 Juli 2024. Puncak acara IOG SCM Summit 2024 akan digelar di Jakarta pada tanggal 14-16 Agustus 2024.

“Pengelolaan rantai suplai (Supply Chain Management) akan terus diperkuat, mengingat fungsi SCM memiliki peran penting dalam aktivitas hulu migas. Melalui IOG SCM Summit 2024, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemangku kepentingan lainnya akan membahas solusi, terobosan inovatif serta strategi efektif dalam membantu penyelesaian tantangan operasional hulu migas yang terbilang kompleks,” kata Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko, di Jakarta, Kamis (6/6).

Sesuai dengan tema yang diangkat yaitu "Technology and Digitalisation” Pre IOG SCM Summit Surabaya secara khusus akan mendiskusikan penerapan digitalisasi dan teknologi, prinsip lean untuk efisiensi operasional dalam rantai pasok, kemitraan strategis antara SKK Migas sebagai regulator, KKKS sebagai operator, penyedia barang dan jasa, termasuk teknologi, serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Sementara Pre IOG SCM Summit Batam akan mengangkat tema “Collaboration and Market Intelligence” dan pada acara puncak di Jakarta Pre IOG SCM Summit 2024 mengusung tema “Navigating Long Term Plan through Integrated and Collaboration Supply Chain”.

“Forum di Surabaya juga akan membahas peningkatan partisipasi industri dan tenaga kerja lokal dalam rantai pasok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan industri dalam negeri. Ini semua dilakukan dalam rangka mencapai visi produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030,” tambah Rudi.

Pre IOG SCM Summit Surabaya akan diikuti oleh para pemangku kepentingan industri hulu migas seperti KKKS, para pelaku industri penunjang hulu migas, kelompok usaha UMKM, lembaga dan akademisi, termasuk pemerintah daerah. Seperti diketahui, Surabaya merupakan sentral dari wilayah operasi SKK di Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa).

Rencananya, Pre IOG SCM Summit Surabaya akan dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko. Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono juga dijadwalkan hadir untuk memberikan sambutan.

Rudi berharap Pre IOG SCM Summit Surabaya dapat menjadi wadah diskusi insan SCM untuk meningkatkan kolaborasi hulu migas antara SKK Migas, para Kontraktor KKS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pengelolaan rantai suplai khususnya terkait bidang teknologi dan digitalisasi.

Selama dua hari kegiatan Pre IOG SCM Summit Surabaya, acara akan diisi antara lain dengan peluncuran IT Innovation Program dan Sosialisasi ‘Sistem Pemetaan Kolaboratif Tata Ruang Hulu Migas’ (SPEKTRUM) oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto. Selain itu, juga akan ada sesi pleno yang membahas teknologi dan inovasi di hulu migas, serta workshop yang menyoroti praktik terbaik digitalisasi yang diterapkan SKK Migas bersama KKKS.

Selama kegiatan berlangsung, sejumlah kelompok UMKM dampingan KKKS dan industri penunjang hulu migas juga akan memamerkan produk dan jasa, yang memperlihatkan dampak berganda aktivitas hulu migas nasional.

