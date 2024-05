Bank Jago Bikin UKM Makin Efisien Lewat Kantong

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - PT Bank Jago Tbk. (ARTO) menawarkan fitur keuangan digital bernama Kantong yang bisa membantu usaha kecil menengah (UKM) efisien dalam mengelola bisnis.

Digital Lending Go To Market Specialist at Bank Jago, Triyanto Hidayat, menjelaskan satu akun Bank Jago bisa digunakan untuk membuka hingga 60 rekening/kantong. Setiap rekening bisa diatur peruntukannya, semisal penyisihan modal, dana liburan, tabungan, bayar tagihan dan pembagian pos pengeluaran lain.

Fitur tersebut, kata Triyanto, bisa mengatasi kesulitan pebisnis yang biasa mempunyai banyak rekening, sehingga bisa disederhanakan dalam satu genggaman. Selain itu, fitur yang ditawarkan Bank Jago bisa membantu memisahkan pendapatan dan pengeluaran dengan jelas, yang bermuara pengambilan keputusan lebih mudah dan mengatur budget tidak repot.

"Pisahin keuangan pribadi dan bisnis, catatan keuangan rapi, dan arus pengeluaran sesuai rencana serta tabungan dana darurat bisa diatur melalui kantong," jelasnya di hadapan 46 UKM peserta Upgrade Skill Bersama Tokopedia dan Tiktok di Surabaya, Rabu (15/5/2024).

Menurutnya pelaku usaha bisa sangat terbantu Kantong, semisal dari fitur dana darurat. Pengusaha bisa menyiapkan dana darurat secara rutin terencana, sehingga bisnis tetap aman bila mana ada kejadian di luar prediksi.

Sementara untuk kontrol keuangan, Kantong bisa diakses beberapa orang yang sepakat dalam satu kerja sama. "Partner bisnis juga bisa melihat satu tabungan yang sama sehingga transaksi jadi lebih transparan. Share akun bisa memudahkan kontrol," jelasnya menggambarkan.

UKM peserta upgrade skill dalam dialog dengan Bank Jago menunjukkan repons tertarik. Beberapa orang bertanya adakah biaya rekening, biaya transfer, cara tarik tunai, hingga perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bila menyimpan uang.

Triyanto menjelaskan biaya admin Kantong tidak ada, termasuk minimal saldo tidak ada. Pembukaan rekening via aplikasi. Nasabah juga bisa mendapat kartu debit tanpa biaya dalam proses lanjutan. Tabungan di Bank Jago juga tunduk aturan OJK dan dijamin LPS.

"Kalau semisal ponsel hilang, tetap aman uangnya sepanjang PIN tidak diketahui orang lain," tuturnya menggambarkan kelebihan Kantong.

Dia menegaskan beragam layanan terintegrasi tersebut akan memudahkan pelaku usaha. Sekadar sebagai gambaran, bilamana dulu pebisnis perlu banyak tenaga administrasi, dengan adanya Kantor semua bisa disederhanakan dalam satu genggaman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel