Astra Financial Hadirkan Festival Layanan Keuangan Digital

Bisnis.com, MALANG — Astra Financial, divisi jasa keuangan dari PT Astra International Tbk, menghadirkan festival layanan keuangan digital bertajuk TUMBUH by Astra Financial, pameran virtual pertama pada 9-24 Maret 2024.

Project Director Astra Financial Festival 2024, Tan Chian Hok, mengatakan TUMBUH by Astra Financial merupakan inovasi teknologi layanan keuangan digital Astra Financial untuk mendorong masyarakat agar berkembang dan sejahtera secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Astra Financial, yaitu menjadi mitra keuangan bagi kesejahteraan Indonesia.

“TUMBUH hadir sebagai tema Astra Financial Festival 2024 yang memiliki arti sebagai simbol pertumbuhan dan kemakmuran serta memiliki filosofi kehidupan yang menggambarkan tekad untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi semua,” katanya dalam keterangan pers secara zoom, Selasa (5/3/2024).

Dia menambahkan, TUMBUH by Astra Financial ini diharapkan dapat memenuhi tren perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia, di mana setiap individu menginginkan segala hal dengan mudah dan cepat.

Program ini didukung oleh 10 unit bisnis Astra Financial, di mana dari bisnis digital diantaranya AstraPay, Maucash, Moxa dan SEVA; sementara dari perusahaan pembiayaan yaitu FIFGROUP, Astra Credit Company (ACC), dan Toyota Astra Financial Services (TAF); Asuransi Astra, Astra Life dan Bank Jasa Jakarta lewat produk digitalnya, Bank Saqu. (K24)

