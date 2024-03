LPS Kembali Hadirkan Monas Half Marathon Usung Tema Reconnect for Change

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - LPS Monas Half Marathon akan kembali diselenggarakan. Mengusung tagline #UnveilingtheConnection, kick off penyelenggaraan event lari akbar di Ibu Kota ini digelar Rabu (28/2/2024), sebagai agenda pengumuman tanggal dan rangkaian program acara kepada komunitas dan publik. LPS Monas Half Marathon tahun ini mengangkat tema Reconnect for Change.

Sukses menyelenggarakan LPS Monas Half Marathon tahun lalu menjadi kenangan manis yang membuat para pelari merindukannya. Ada banyak cerita menarik dan kesan mendalam yang dirasakan para pelari saat berlari di tengah “kota kemenangan” yaitu kota Jakarta. Pun bagi mereka tertarik dan belum mengikuti, atau bahkan mereka yang belum tahu tentang LPS Monas Half Marathon, ini menjadi peluang emas untuk dapat menjadi bagian dari event akbar ini.

Melalui penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon, semua yang terlibat berkesimpulan bahwa Jakarta bisa dinikmati lewat berlari. Tak heran jika tahun lalu ada 5.000 peserta yang berpartisipasi, yang berasal dari 24 negara, juga diikuti sekitar 60 komunitas lari dari berbagai provinsi Tanah Air.

Konferensi pers dalam rangka kick off LPS Monas Half Marathon menghadirkan narasumber Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Didik Madiyono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Bisnis Harian Kompas (Kompas.id) Lukminto Wibowo, dan Sekjen PB PASI Tigor Tanjung.

Didik Madiyono mengatakan, banyak hal baru yang akan diberikan LPS kepada para pelari melalui LPS Monas Half Marathon “Tahun ini, LPS ingin mengajak seluruh pelari dari berbagai kota di Indonesia untuk turut merasakan kemeriahan LPS Monas Half Marathon dengan adanya rangkaian Run The City di 4 Kota, yaitu Surabaya, Medan, Makassar, dan Jakarta. Selain tingginya antusiasme masyarakat, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen LPS untuk lebih dekat dengan masyarakat dengan membuka kantor perwakilan di Surabaya, Medan dan Makassar,” papar Didik Madiyono.

Didik Madiyono menambahkan, pada penyelenggaraan kali ini, LPS Monas Half Marathon akan menambah nilai hadiah untuk para pelari yang berhasil memenangkan juara podium, yaitu dengan total hadiah sebesar Rp 1 miliar. “Dengan adanya tambahan nilai hadiah, diharapkan dapat meningkatkan antusiasme dan rasa kompetitif para pelari yang ikut serta pada LPS Monas Half Marathon 2024,” ujar Didik Madiyono.

Lukminto Wibowo mengatakan, “Setelah pada penyelenggaraan yang lalu peserta mendapatkan kembali semangat kejayaan lewat spirit Restart for Change dan menikmati Jakarta melalui berlari, di tahun 2024.LPS Monas Half Marathon ingin mengajak para runners serta seluruh stakeholder untuk terhubung kembali satu sama lain, berkumpul, bergotong royong, menampilkan kekompakan, guna mendorong perubahan untuk bertumbuh menjadi lebih baik melalui semangat “Reconnect For Change.”

Lukminto juga menyampaikan rangkaian program LPS Monas Half Marathon 2024. Menuju race day pada 30 Juni 2024 akan terdapat rangkaian kegiatan, termasuk launching jersey dan medali, run the ground serta run the city di sejumlah kota di Indonesia.

Sementara itu, run the city tahun ini mengambil konsep “go round the cities”. Kegiatan ini bertujuan connect all runners yang tersebar di 4 kota terpilih untuk berkumpul, bersenang-senang bersama, menunjukkan kekompakan, menikmati kota mereka lewat berlari, dalam rangka menuju LPS Monas Half Marathon.

Sementara itu, Heru Budi Hartono menyampaikan kesiapan DKI Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan event lari akbar ini.

“Kota Jakarta siap memberikan pengalaman berlari yang baru dan lebih nyaman bagi para pelari, mulai dari terciptanya rute yang steril, mobilisasi publik yang teratur, hingga kolaborasi dengan transportasi umum, seperti MRT dan Transjakarta,” ujar Heru Budi Hartono.

Tidak hanya itu, Heru Budi Hartono menambahkan, Kota Jakarta juga akan memberikan pengalaman yang lebih asik untuk para pelari berlari di tengah kota Jakarta. Sedangkan Tigor Tanjung menyampaikan, PASI sangat mendukung pelaksanaan LPS Monas Half Marathon untuk menjadi medium para atlet nasional dan pelari lainnya untuk dapat bersaing dengan kancah internasional dan berkompetisi memecahkan rekor nasional yang dipegang oleh atlet nasional kita, yaitu Eduardus Nabunome dan Triyaningsih.

Sebagai catatan, pada penyelenggaraan event lalu yang meriah membuat para pelari bersemangat dan menorehkan banyak rekor baru serta pencapaian pribadi. LPS Monas Half Marathon 2024 diharapkan tak hanya mengulang sukses, tetapi juga menghasilkan lebih banyak pencapaian yang lebih baik lagi.

Dari berbagai komentar peserta event terdahulu, LPS Monas Half Marathon diakui sebagai event yang memberikan pengalaman kenyamanan untuk berkompetisi dan memecahkan personal terbaik, melewati rute yang nyaman dan datar, sambil menikmati Kota Jakarta.

Untuk mengikuti LPS Monas Half Marathon 2024, peserta dikenakan biaya Rp 375 ribu (early bird), group program Rp 575 ribu, dan harga normal nantinya Rp 750 ribu. Para peserta LPS Monas Half Marathon akan mendapatkan tote bag, BIB, jersey race, finisher jacket, dan finisher medal. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website lpsmonashalfmarathon.com

