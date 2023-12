Tanrise Property Resmi Akusisi Taman Dayu, Entitas Usaha HM Sampoerna

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - Tancorp Group melalui PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk atau Tanrise Property (RISE) telah resmi mengakuisisi PT Taman Dayu dan entitas anaknya, PT Golf Taman Dayu (Taman Dayu) yang merupakan milik PT HM Sampoerna Tbk dan PT Wahana Sampoerna.

Komisaris Utama Tanrise Property sekaligus CEO of Tancorp Group, Hermanto Tanoko mengatakan kawasan Taman Dayu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini menjadi dasar keyakinan Tancorp untuk melakukan langkah strategis ini dengan mengakuisisi Taman Dayu, yang dikenal sebagai salah satu kawasan properti terbaik di Indonesia.

"Kami senang bisa mendapat kepercayaan dari PT HM Sampoerna Tbk untuk memberikan kami opportunity, bagaimana bisa terus mengembangkan Taman Dayu yang memiliki history panjang. Saat pertama kali saya mengunjungi Taman Dayu, saya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, melihat potensinya yang luar biasa," katanya dalam siaran pers, Kamis (28/12/2023).

Seperti diketahui, Taman Dayu memiliki kawasan Taman Dayu Golf Club and Resort, yang merupakan salah satu golf course terbaik dan tercantik di Indonesia (the Jack Nicklaus Signature Course at Taman Dayu). Kawasan ini juga merupakan bagian dari resort yang terintegrasi di wilayah lahan Taman Dayu seluas sekitar ± 600 ha.

Hermanto mengatakan, potensi yang dimiliki Taman Dayu ini akan menjadi perwujudan dari komitmen Tanrise Property dalam menyediakan properti terbaik dengan nilai tambah bagi masyarakat.

"Tujuan akuisisi ini sejalan dengan visi kami untuk memberikan pengalaman terbaik dan nilai tambah bagi konsumen melalui inovasi berkelanjutan,” imbuhnya.

Dengan akuisisi Taman Dayu, lanjut Hermanto, Tanrise Property ingin berupaya meraih prestasi di industri properti dan memperkuat posisinya di pasar properti, serta memberikan nilai tambah kepada konsumen dan stakeholders.

"Kami yakin bahwa sinergi positif antara Tanrise Property, Tancorp dan Taman Dayu akan membawa keberhasilan luar biasa dalam pengembangan terpadu sehingga Taman Dayu akan terus berkembang menjadi suatu ikon yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Adapun proses akusisi tersebut telah resmi dilakukan dengan ditandai dengan seremoni atas penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat Taman Dayu yang digelar di Kantor Pusat PT HM Sampoerna Tbk, Surabaya pada November 2023 yang dihadiri oleh jajaran direksi Tanrise Property maupun jajaran direksi HM Sampoerna.

Penandatanganan penyelesaian transaksi jual beli saham ini telah dilaksanakan pada 27 Desember 2023. Setelah transaksi akusisi ini Tancorp dan Tanrise Property memiliki masing-masing sebesar 55% dan 45% kepemilikan saham di Taman Dayu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News