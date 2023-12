Tiga Anak Muda Surabaya Ciptakan Inovasi Penghemat BBM

Tiga anak muda di Surabaya menciptakan produk penghemat BBM. Produk ini dinamakan Magner Petrol Plus.

Bisnis.com, Surabaya - Tiga anak muda di Surabaya mengaku resah melihat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kian melambung. Hal ini menginsipirasi mereka menciptakan produk penghemat BBM. Produk ini dinamakan Magner Petrol Plus.

Produk ini memiliki sederet unggulan dari penghemat BBM yang sudah ada di pasaran. Produk ini bisa menghemat BBM hingga 30 persen. Menariknya, produk ini bisa larut 100 persen dalam BBM, sehingga lebih aman dan tak menimbulkan residu pada mesin.

"Magner Petrol Plus dapat menghemat BBM hingga 30 persen dan meningkatkan nilai oktan atau cetane pada mesin kendaraan bermotor. Baik motor berbahan bakar bensin ataupun solar. Di samping itu, produk Magner Petrol Plus ini memiliki keunggulan bisa larut 100 persen sehingga tidak meninggalkan residu pada mesin," beber Direktur Utama PT Magner International Group Bryant Tedjo Kurniawan di Surabaya.

Tak hanya itu, Bryant mengklaim produknya berbeda dengan produk serupa yang ada di pasaran. Karena, menggunakan bahan baku premium.

"Produk kami berbeda dengan produk serupa di pasaran. Hal ini karena kami menggunakan bahan baku kelas premium. Di samping juga produksinya dilakukan oleh pabrik kami sendiri dan bukan maklon. Sehingga, kualitas bisa terjaga dengan baik," jelasnya.

Bryant menambahkan, produk ini aman digunakan masyarakat. Apalagi, pabriknya sudah memproduksi produk otomotive care sejak 14 tahun lalu. Sedangkan, khusus untuk produk Magner Petrol Plus, riset sudah dilakukan sejak satu tahun lalu.

Selain bisa menghemat BBM antara 20 persen hingga 30 persen, Magner Petrol Plus ini juga bisa menambah tarikan kendaraan semakin halus dan kencang.

"Yang pasti tidak ada efek samping, sekali lagi karena 100% larut dalam BBM dan tidak meninggalkan residu. Justru dengan menggunakan Magner Petrol Plus pada kendaraan Anda, membuat power dan tarikan kendaraan Anda semakin halus dan kencang," ungkap Bryant.

"Produk ini adalah produk baru. Sejak satu bulan yang lalu dirilis, sudah berhasil mengundang antusias masyarakat. Karena mereka benar-benar merasakan manfaatnya," imbuhnya.

Lalu, bagaimana cara kerja Magner Petrol Plus? Bryant menyebut, cara kerjanya sangat mudah. Di mana, 1 tablet Magner Petrol Plus bisa dimasukkan pada tangki sebelum pengisian BBM.

"Untuk mobil hanya dibutuhkan 1 tablet Magner Petrol Plus untuk pengisian 40 liter BBM. Sedangkan untuk sepeda motor 1 tablet untuk pengisian 4 liter BBM," imbuh Bryant.

Sementara untuk harganya, Bryant mengatakan, Magner Petrol Plus Treatment For Motorcycle untuk kendaraan roda dua dihargai Rp 75 ribu yang berisi 10 tablet. Sementara Magner Petrol Plus Treatment untuk mobil dengan BBM bensin dan solar dihargai Rp 200 ribu mendapat 10 tablet.

Pembelian produk ini hanya melalui website resmi https://magnercare.com.

Tak hanya itu, Bryant menambahkan, Magner Care didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada jutaan orang di Indonesia untuk menjadi entrepreneur. Pihaknya membuka luas peluang bisnis reseller dengan modal hanya Rp 100.000, di mana setiap orang berkesempatan mendapatkan penghasilan tambahan mulai Rp 500 ribu per hari hingga jutaan rupiah per harinya.

"Magner Care memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan penghasilan tak terbatas dan passive income dan menariknya bisnis ini dapat dijalankan oleh siapapun, kapan saja dan di mana saja," pungkas Bryant.

Diketahui, PT Magner International Group bergerak dalam bidang produk pemeliharaan kendaraan dengan standart international dari kelas dunia. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk dikembangkan ke produk perawatan rumah, kosmetik dan sebagainya.

Magner Care telah memiliki legalitas lengkap dan telah terdaftar sebagai Anggota dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Produk Magner Care menggunakan teknologi USA yang ECO Friendly (ramah lingkungan) dan telah mengantongi sertifikat ISO 9001:2015 dan SUCOFINDO. Magner Care saat ini memiliki lebih dari 38 produk perawatan otomotif.

