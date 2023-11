Libur Nataru di Bromo, Simak Kuota dan Ketentuan bagi Pelancong

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menyatakan tidak melakukan penambahan kuota kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo, di Jawa Timur pada masa libur akhir tahun 2023.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/11/2023) mengatakan bahwa kuota yang ditetapkan pada masa libur akhir tahun tersebut tercatat sebanyak 2.752 orang wisatawan per hari.

"Untuk kuota tetap dalam jumlah (2.753 kunjungan per hari) tersebut," kata Septi.

Dengan penetapan kuota kunjungan wisatawan tersebut, terbagi pada kawasan Bukit Cinta untuk 126 orang per hari, Bukit Kedaluh 401 orang per hari, Penanjakan, 823 orang per hari, Mentigen 206 orang per hari dan Savana Teletubbies sebanyak 1.196 orang per hari.

Septi menjelaskan, dalam menyambut masa libur akhir tahun tersebut, Balai Basar TNBTS akan melakukan pengamanan khusus untuk mengantisipasi tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo.

Para wisatawan yang akan berkunjung ke Gunung Bromo, lanjutnya, diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing, mengingat pada periode tersebut diperkirakan sudah masuk pada musim hujan.

"Seperti biasa untuk akhir tahun, TNBTS akan melakukan pengamanan khusus guna mengantisipasi peningkatan kunjungan," katanya.

Ia mengimbau kepada para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku seperti melakukan booking online sebelum melakukan kunjungan ke kawasan.

Kemudian, wisatawan juga diingatkan untuk membawa senjata api atau peralatan yang dipergunakan untuk berburu, melakukan perusakan atau vandalisme fasilitas wisata, serta tidak membuat api unggun atau perapian di dalam kawasan yang dapat menimbulkan kebakaran.

"Kepada seluruh pengunjung yang beraktivitas di dalam kawasan TNBTS, dimohon untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku," katanya dilansir Antara.

Balai Besar TNBTS mencatat jumlah kunjungan wisatawan pada perionde 20 September hingga 20 November 2023 mencapai 40.954 kunjungan, dengan rincian sebanyak 38.186 merupakan wisatawan nusantara dan 2.768 merupakan wisatawan asing.

Kawasan Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Pada 2022, tercatat dikunjungi sebanyak 318.919 wisatawan, yang terbagi dari 310.418 pengunjung merupakan wisatawan nusantara dan sebanyak 8.501 merupakan wisatawan asing.

Dari total jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo sepanjang 2022 tersebut, ada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp11,65 miliar, yang meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak Rp4,85 miliar.





