Jelang Libur Panjang, Jatim Park Group Luncurkan Drive Thru Park

Bisnis.com, BATU—Jatim Park Group meluncurkan Drive Thru Park yang dapat memanjakan pengunjung menjelajahi 17 area tematik secara private, tanpa perlu berjalan-jalan yang melelahkan.

“Theme park baru ini akan diresmikan pada 25 November 2023 mendatang,” kata Manajer Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Ariyanto, Kamis (23/11/2023).

Area-area di dalam drive thru ini, yakni first area: exhibit satwa yang menjadi pengembangan dari area Safari Farm yang sebelumnya masuk ke dalam area Batu Secret Zoo.

Area pertama dari drive thru ini menyuguhkan pemandangan exhibit satwa bagi pengunjung dengan 2 satwa pertama di area ini, yakni white rhino dan rusa. Area ini dilanjutkan dengan “Fantasy Land” yang merupakan area bersensor yang akan menampilkan informasi tentang satwa dan area “Under The Sea” yang merupakan area bersensor juga yang menampilkan informasi mengenai satwa-satwa di bawah laut.

Area 2, exhibit satwa. Pada area ini, pengunjung diajak untuk lebih mengetahui mengenai satwa-satwa lagi yang terbagi pada area sebelum Live Stage Show dan setelah Live Stage Show.

Satwa yang dapat ditemui seperti merak biru India, merak putih, rangkong badak, koleksi burung merak lainnya, unggas langka, dan satwa lainnya dengan total 410 satwa pada 70 jenisnya. Pada area ini pengunjung juga dapat melihat adanya spot “World Legendary Musician Stage” dengan buaya di bawah spotnya.

Area 3, Indonesia Cantik Spot. Indonesia Cantik yang tersebar pada area Drive Thru Park akan menambah wawasan pengetahuan pengunjung mengenai keberagaman yang ada di Indonesia.

Terbagi menjadi spot “Indonesia Cantik”, “Merawat Budaya Indonesia”, dan “Bhinneka Tunggal Ika” spot ini menjadi salah satu spot yang tidak bisa dilewatkan bagi seluruh pengunjung agar tetap mengingat betapa kayanya keberagaman di bangsa ini.

Area 4, Live Stage Show: Simfoni Cahaya dan Tarian. Salah satu sorotan dari Drive Thru Park adalah Live Stage Show. Area ini berupa area indoor di mana pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan tari yang memukau yang dilengkapi dengan rangkaian efek pencahayaan. Show ini menggabungkan seni dan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang akan membuat penonton terkesan.

Area 5, Area Animal Town: Memasuki Dunia Zootopia. Animal Town menghadirkan pesona Zootopia dengan patung-patung hewan megah yang menghiasi kota mini.

Dengan desain yang mendetail, setiap sudut menciptakan atmosfer hidup seperti di film. Patung-patung besar ini tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai latar belakang yang sempurna untuk foto bersama.

Area 6, Bollywood Studio: Ekstravaganza India. Masuki dunia berwarna-warni Bollywood di area bertema studio ini. Tenggelam dalam keajaiban arsitektur India, lengkap dengan Harimau Bengal asal India yang menyambut Anda memasuki area ini. Bollywood Studio menawarkan sekilas tradisi India yang kaya dan berwarna. Ini adalah perpaduan seni, arsitektur, dan kehidupan liar, menciptakan pengalaman yang benar-benar memikat.

Area 7, Rest Area: Lebih dari sekadar tempat istirahat sejenak,. Tempat itu lebih dari rest area biasa. Di tempat ini, pengunjung dapat istirahat sejenak dari perjalanan dan berinteraksi dengan berbagai hewan lucu dan friendly di Indoor Active Zoo.

Satwa yang dapat ditemui di area ini antara lain pelican, musang putih, Guinea Pig, dan satwa lainnya yang siap menyambut pengunjung di area ini. Rest area ini juga memiliki taman bermain, amfiteater, balapan ostrich, dan pertunjukan trail yang mendebarkan, memastikan rest area dipenuhi dengan aktivitas yang menghibur.

Area 8, Area Savana: Mengusung konsep safari. Area Savana membawa pengunjung dalam perjalanan seperti ke benua Afrika. Beberapa satwa yang dapat ditemui di area ini adalah longhorn, ankole watusi, hingga zebra. Area Savana menawarkan pandangan yang mendalam ke dalam habitat yang dirancang mirip seperti lingkungan alam mereka.

Area 9, Street Art, Light Festival, Milenial Light Spot yang menjadi salah satu unggulan dari Drive Thru Park ini siap membuat para pengunjung kagum dengan dekorasi street art dan juga light festival.

Menyalakan permainan cahaya dengan tepukan tangan siap menantang seluruh pengunjung untuk menyalakan permainan cahaya lampu pada area Light Festival ini.

Jika mendengar milenial light tentunya pengunjung akan teringat akan theme park Jawa Timur Park yang ada di Jawa Timur Park 3, Millennial Glow Garden versi Drive Thru juga akan hadir di Drive Thru Park ini.

Area10, Robot & Monster Animatronic. Drive Thru Park juga memiliki Transformer versi Drive Thru Park yang tidak kalah keren disini.

Area 11, Last Area: Art Aquarium dan Exhibit Satwa. Akhir area dari Drive Thru Park yang berkonsep safari ini akan menutup perjalanan pengunjung di Drive Thru Park juga dengan art aquarium yang merupakan aquarium versi drive thru dengan nuansa yang tentunya akan berbeda dari Aquarium Area biasanya.

Setelah Aquarium Area, pemandangan exhibit satwa kembali disuguhkan oleh Drive Thru park untuk menutup perjalanan di Drive Thru Park, satwa yang dapat ditemui pada area ini adalah Badak India, Kuda Nil, hingga Singa.

“Drive Thru Park oleh Jatim Park Group adalah bukti komitmen group ini terhadap inovasi dalam dunia taman hiburan. Dengan beragamnya area tematik, mulai dari Live Stage Show yang memukau hingga Bhinneka Tunggal Ika yang kaya budaya, dan pertemuan satwa liar eksotis di Savana, Park ini menjanjikan liburan tak terlupakan bagi pengunjung,” katanya. (K24)

Animal Town di Drive Thru Park Jawa Timur Park Group, Kota Batu, yang diresmikan Sabtu (25/11/2023) mendatang. Istimewa

