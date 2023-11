Vasa Hotel Tawarkan Perayaan Istimewa Sambut Natal dan Tahun Baru

Vasa Hotel Surabaya telah merayakan momen menyambut Natal dan Tahun Baru 2023 dengan tema "The Whispers Of Woodland".

Bisnis.com, SURABAYA - Vasa Hotel Surabaya telah merayakan momen menyambut Natal dan Tahun Baru 2023 dengan tema "The Whispers Of Woodland" yang dimulai dari 3 November hingga Desember 2023. Dalam transformasi luar biasa ini, lobby Vasa Hotel Surabaya telah diubah menjadi sebuah hutan yang mempesona, penuh dengan pepohonan rindang dan rumah tukang kayu yang sedang merayakan perayaan Natal.

Roberto, Cluster General Manager Vasa Hotel & Tanly Hospitality, menyatakan, "Kami ingin memberikan pengalaman yang berbeda setiap tahun di Surabaya, dan untuk tahun ini, kami memilih tema 'woodland' yang penuh kecantikan, misteri, dan keajaiban. Kami ingin agar Natal dan Tahun Baru 2023 ini terasa benar-benar istimewa."

Pusat perhatian utama dalam dekorasi tersebut adalah rumah tukang kayu yang terletak di tengah kerumunan pohon-pohon tinggi di area lobby hotel. Rumah ini adalah tempat berkumpul para peri Aviosa yang sedang bersiap-siap untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengunjung dapat melihat berbagai dekorasi khas Natal, seperti pohon Natal dan aneka kudapan Natal, termasuk gingerbread, di dalam rumah tukang kayu ini. Pepohonan di sekitarnya juga menjadi tempat perlindungan dan permainan bagi para peri Aviosa.

Untuk memulai musim perayaan ini, Vasa Hotel Surabaya mengadakan Tree Lighting Ceremony, di mana lampu-lampu di dalam area lobby dinyalakan secara serentak, diiringi oleh paduan suara anak Blessing Voice Choir. Acara ini menandai dimulainya perayaan Natal dan memiliki makna simbolis yang menghidupkan harapan.

Rangkaian acara perayaan berlanjut hingga akhir tahun di Grand Ballroom Vasa Hotel Surabaya. Acara ini akan menampilkan berbagai penampilan, termasuk Keisya Levronka, M. Nur Aziz, dan penampilan khusus dari Raminten Cabaret Show, serta banyak performer lainnya.

Vasa Hotel Surabaya juga menawarkan paket kamar dengan harga mulai dari Rp. 4.000.000 per malam yang mencakup menginap satu malam, sarapan pagi untuk dua orang, dan gala dinner di Grand Ballroom. Dengan tema "The Whispers Of Woodland," Vasa Hotel Surabaya telah menciptakan suasana magis yang memikat bagi semua pengunjung, menjadikan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 lebih istimewa daripada sebelumnya.

