PLN Jatim Pasang Sambungan Listrik Gratis Bagi 357 Pelanggan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA - PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur secara serentak menyalurkan bantuan pemasangan listrik gratis bagi sekitar 357 sambungan pelanggan baru di Jatim untuk memeriahkan Hari Listrik Nasional ke-78.

General Manager PLN UID Jatim, Agus Kuswardoyo mengatakan penyaluran bantuan sambungan listrik gratis ini merupakan program PLN bertajuk 'Light Up the Dream' yang merupakan inisiatif dari insan PLN yang menyisihkan uangnya untuk membantu masyarakat agar tersambung listrik.

"Light Up the Dream dari teman PLN ini menunjukkan bagaimana kita berbagi dan menyisihkan apa yang kita hasilkan untuk masyarakat yang membutuhkan, program kni didedikasikan untuk masyarakat prasejahtera yang belum tersentuh listrik," ujarnya seusai acara Penyalaan Serentak Light Up the Dream di Surabaya, Senin (30/10/2023).

Dia menjelaskan dari total 357 sambungan gratis itu sebanyak 134 sambungan merupakan pelanggan baru di wilayah Sumenep Madura. Sedangkan di Surabaya ada 5 sambungan baru. Secara total di sepanjang tahun ini, PLN UID Jatim telah memberikan sambungan listrik gratis di Jatim sebanyak sekitar 770an. Secara nominal, bantuan penyambungan listrik ini rerata senilai Rp1,8 juta/pelanggan Rp1,8 juta, dengan daya listrik 900 VA.

"Sampai akhir tahun ini sebenarnya kami tidak ada target untuk program ini, karena ini program yang mendorong insan PLN untuk menyisihkan pendapatan, harapannya seiring dengan tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan," imbuhnya.

Selain untuk membantu perekonomian masyarakat pra sejahtera melalui pemasangan listrik baru, program ini juga diharapkan membantu mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di Jatim yang saat ini rerata sudah mencapai 99,9% dan menambah jumlah pelanggan baru.

"Memang program seperti ini akan berdampak dalam menambah jumlah pelanggan tetapi tidak signifikan dan juga bukan prioritas kita untuk menambah pelanggan karena tujuannya untuk berbagi," imbuhnya.

Di sepanjang tahun ini, tambah Agus, setidaknya ada tambahan pelanggan baru sambungan listrik rumah sekitar 357.000 sambungan baru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News