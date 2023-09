Pertamina Memberikan Promo Spesial Di Hari Pelanggan Nasional

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, Malang - Merayakan momen Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2023, Manajemen Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus terjun langsung ke beberapa titik SPBU di wilayah Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB untuk menyapa secara langsung konsumen setia Pertamina.

Pada kesempatan tersebut Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Dwi Puja Ariestya membagikan bibit pohon di SPBU Ciliwung, Kota Malang. Bibit pohon ini dibagikan di momen hari pelanggan nasional pada Senin, (4/8/2023).

Hingga akhir September ini, Pertamina memberikan kejutan berupa promo menarik untuk pembelian produk BBM non subsidi, dengan bertransaksi melalui aplikasi MyPertamina. Promo tersebut berupa diskon sebanyak Rp 500 per liter untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Tidak hanya promo tersebut, Pertamina juga memberikan oli serta merchandise kepada pelanggan setia Pertamina yang sedang melakukan pengisian BBM Non Subsidi di SPBU Ciliwung.

Dalam semangat mendukung udara yang bersih dan lingkungan yang sehat, Pertamina juga membagikan bibit pohon kepada para konsumen yang melakukan pembelian BBM Pertamax Series dan Dex Series. Sejumlah ratusan bibit pohon yang dibagikan secara serentak di beberapa SPBU di kota Malang dan Surabaya pada momen hari pelanggan nasional tahun 2023.

“Ini apresiasi kami kepada pelanggan setia Pertamina yang telah menggunakan produk kami yang berkualitas dan tentunya ramah lingkungan. Ke depan kita harapkan kita bisa terus memberikan yang terbaik kepada konsumen melalui produk unggulan kita serta melalui SPBU yang ada di semua wilayah kita,” imbuh Arie.

Untuk bibit pohon yang diberikan ke pelanggan terdiri dari pelbagai jenis tanaman. Mulai dari pohon sengon, pohon mangga, pohon alpukat, hingga pohon durian.

“Ini seiring dengan semangat Pertamina untuk menjadi net Zero carbon di tahun 2030. Jadi kami terus berusaha berkontribusi kepada lingkungan dan kita selama ini terus berupaya melahirkan produk-produk yang ramah lingkungan,” ujar Arie.

Disampaikan juga bahwa Pertamina tidak hanya melayani di SPBU saja tetap juga punya SPBU yang melayani nelayan. Selain itu juga terdapat Pertashop yang yang tempatnya lebih bisa diremote ketimbang SPBU.

“Semua ini kita jamin semua alur distribusinya untuk mendekatkan produk Pertamina ke konsumen kita,” imbuhnya.



Pada kesempatan yang sama Ahad Rahedi, Manager Commrel & CSR Pertamina Patra Niaga regional Jatimbalinus menambahkan

melalui program pemberian apresiasi ini diharapkan konsumen semakin setia menggunakan produk dan layanan Pertamina.

"Kami terus mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi BBM berkualitas dan ramah lingkungan seperti produk Pertamax series dan Dex Series dari Pertamina untuk mendukung program green energy yang ramah lingkungan serta mengurangi polusi udara," tutup Ahad.

