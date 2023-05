Vasa Connect, Hadirkan Sajian Menu Terbaik Organik dari Ubud di Surabaya

Bisnis.com, SURABAYA - Vasa Hotel Surabaya hadirkan kembali program Vasa Connect, kolaborasi antara Chamas Churrascaria dan kali ini dengan Restaurant terbaik di Bali, Akar Ubud.

Kedua restoran yang menduduki rangking #1 satu versi TripAdvisor di Surabaya dan di Bali ini menciptakan sajian dengan menawarkan hidangan yang terinspirasi dari alam dengan penggunaan bahan-bahan organik premium berkualitas. Bahan-bahan organik ini dipilih dari petani lokal sekitar yang bebas dari pestisida dan bahan kimia lain.

Tidak hanya itu selama proses menanam bahan organik ini, Akar juga telah melakukan upaya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti melakukan manajemen sampah hingga mengurangi penggunaan plastik.

Melalui Vasa Connect para tamu pun akan dimanjakan dengan sajian khusus dari restoran populer berbagai daerah di Indonesia tanpa perlu keluar dari kota Surabaya seperti halnya dari Akar Ubud.

Mini Tanoewidjaja, Cluster Director Food and Beverage Tanly Hospitality mengatakan bahwa

"We are happy! dan sangat antusias dengan Akar Ubud, karena kami telah melakukan riset mendalam sampai akhirnya mengajak Akar Ubud untuk berkolaborasi dengan Chamas. Keduanya memiliki kualitas dan keotentikan masing-masing, apalagi keduanya juga merupakan restoran terbaik di kota masing-masing, sehingga yakin kolaborasi kali ini akan menuai sukses dan menciptakan tren yang menarik," ujar Mini.

Lorenzo, General Manager K-Club yang menaungi Akar Ubud juga menyatakan hal yang serupa tentang kebahagian dan rasa bangga dalam kolaborasi ini.

“At the first time we got this info, I thought wow, it’s Vasa from Surabaya, and they have best restaurant also, So me and team internally discussed and with everything they have (Vasa), I think this is going to be amazing, all of us here so excited!” " ujar Lorenzo.

Selama pelaksanaan Take Over, para tamu dapat menikmati hingga 6 variasi hidangan organik yang terinspirasi dari kuliner Indonesia dan Eropa dengan konsep charcoal cooking yang akan disajikan dalam dua variasi menu yang berbeda di setiap hari nya.

Pada hari Jumat, 19 Mei 2023, akan disajikan menu Charred Grilled Garden Tomato Salad, Grilled Tiger Prawan, Charcoal Grilled Wagyu Tokusen Striploin Steak, Turmeric Root Sorbet, Spicy Chocolate Lava dan Akar Cracker With Sambal.

Sedangkan pada hari Sabtu, 20 Mei 2023, akan disajikan Burned Camembert Cheese, Steamed Seabass Fish Pepes, Coriander Crusted Lamb Rack, Yogurt Sorbet, Salted Caramel Crème Brulee, dan Akar Cracker With Sambal.

Semua hidangan lezat tersebut tentunya sudah termasuk pilihan 3 menu minuman pendamping seperti cocktail atau mocktail.

Semua sajian terbaik ini dapat anda nikmati dengan harga Rp 788,000 ++ per orang per set menu.

Tempat terbatas juga menjadi alasan untuk anda agar segera melakukan reservasi melalui nomor telepon +62315678910 atau melalui email reservation@vasahotelsurabaya.com.

Kapan lagi anda menikmati sajian berkelas eksklusif perpaduan Indonesia dan Eropa lengkap dengan fasilitas mewah bintang 5 seperti kolam renang, gym, spa dan lain hanya di Vasa Connect - Chamas Churrascaria X Akar Ubud.

Berbagai promo menarik dari Vasa Hotel juga siap memanjakan Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan maupun business trip di Surabaya.

Dengan lokasi yang strategis dan pelayanan yang terbaik, Vasa Hotel Surabaya menjadi pilihan yang tepat untuk mengabadikan pengalaman menginap terbaik yang tak terlupakan. Kunjungi website kami www.vasahotelsurabaya.com .

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News