Bursa Mobil Bekas Surabaya, Begini Proyeksi Portal OTO

Bisnis.com, SURABAYA - Bursa OTO.com, platform jual beli mobil bekas mulai membuka outlet/sentra mobil bekas di BG Junction Shopping Center Surabaya yang tahun ini ditargetkan bisa terdapat transaksi penjualan setidaknya 150 - 200 unit/bulan.



CEO of Used Auto Vehicle Indonesia, Vaibhav Sarode mengatakan pembukaan Bursa OTO.com di Surabaya ini merupakan komitmennya terhadap pasar otomotif nasional. Selama ini portal OTO.com dikenal sebagai marketplace di Indonesia yang menyajikan berbagai informasi mobil-mobil baru.



“Selama tujuh tahun kami telah diterima dengan baik dan mendapatkan apresiasi positif dari pembaca dan konsumen otomotif di seluruh Indonesia. Melalui Bursa OTO.com, kami melanjutkan pelayanan terhadap pembaca dan konsumen otomotif di negeri ini," katanya saat peresmian Bursa OTO.com, Sabtu (13/5/2033).



Dia menjelaskan, sentra mobil bekas Bursa OTO.com di Surabaya ini memiliki luas hampir 3.000 m2 dan mampu menampung 200 unit mobil. Kehadiran OTO.com secara offline ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penjualan karena konsumen dapat melihat langsung unitnya sekaligus dilengkapi kemudahan transaksi.



"Di Bursa OTO ini konsumen bisa melihat kendaraan yang diincarnya secara langsung, sekaligus mendapatkan informasi detail kendaraan itu dan juga fasilitas layanan pembiayaan mobil bekas yang bisa disupport oleh sebanyak 15 leasing, ini akan memudahkan pembeli jika satu leasing menolak, bisa dicoba dileasing lain tanpa harus mengulangi proses dari awal,” jelasnya.



President Director OTO.com Indonesia, Gaurav Gupta mengatakan, Bursa OTO.com juga memberikan garansi selama 6 bulan untuk setiap pembelian mobil bekas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran konsumen tentang kondisi mobil yang dibeli.



“Garansi merupakan bentuk keseriusan Bursa OTO.com untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan paripurna. Sekaligus menjadi komitmen untuk membangun relasi antara diler dan konsumen yang lebih baik lewat produk-produk yang dijamin kondisi serta mutunya,” katanya.



VP Used Car, Etrisno menambahkan potensi bisnis mobil bekas di Indonesia khususnya di kota-kota besar, termasuk di Surabaya masih sangat besar. Menurutnya, jika dalam satu tahun di Indonesia terdapat penjualan mobil baru, maka di saat yang sama terdapat sebanyak 3 juta unit mobil bekas yang beredar.



“Bukan hanya itu, di saat ada penjualan mobil baru dan faktur penjualan telah diterima pembeli, itu berarti mobil tersebut sudah masuk dalam kategori mobil bekas sehingga pasokannya pun akan mengikuti situasi pasar otomotif pada umumnya," imbuhnya.



Adapun pembukaan Bursa OTO.com Surabaya ini merupakan bagian dari langkah awal OTO.com membuka sejumlah sentra penjualan mobil bekas di Indonesia seperti Semarang, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya.



