Mau Mudik? Vasa Hotel Surabaya Siapkan Paket Lebaran Liburan Keluarga

Bisnis.com, SURABAYA - Mudik jadi hajatan paling akbar setiap tahun di Indonesia, bahkan menjadi salah satu mobilitas manusia tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Puluhan hingga ratusan juta penduduk Indonesia setidaknya pulang kampung setiap tahunnya dan ditahun 2023 ini diperkirakan hampir setengah dari penduduk Indonesia atau 123 juta jiwa di Indonesia pulang kampung.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal cuti bersama pada tanggal 19 – 25 April 2023. Sementara itu puncak mudik diperkirakan oleh pemerintah akan terjadi di tanggal 21-22 April 2023.

Dikutip dari situs Indonesia Baik oleh Kominfo, Mudik berasal dari singkatan Mulih Dilik dari bahasa Jawa yang punya arti pulang sebentar. Sedangkan menurut KBBI Mudik berarti (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman) yang dalam konteks sejarah berlayar dari Palembang - sampai ke Sakayu; atau Pulang ke kampung halaman.

Mudik selalu menghadirkan pesonanya sendiri bagi siapapun yang melakukannya, bertemu dengan keluarga dan sanak saudara hingga mencicipi berbagai hidangan khas kampung halaman adalah serangkaian yang tidak boleh terlewatkan.

Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta masih mendominasi tujuan para pemudik. Selain sebagai momentum bersilaturahmi, momen pasca pandemi ini juga digunakan oleh para pemudik untuk beriwisata didaerah tujuan mulai dari wisata kuliner, wisata bahari, hingga wisata belanja.

Kawasan Wisata keluarga juga diprediksi akan banjir pengunjung. Hal ini sejalan dengan prediksi Pemerintah Jawa Timur sendiri yang di kutip dari laman Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, dimana pergerakan masyarakat pada masa angkutan lebaran akan mencapai hingga 21,2 juta orang di tahun 2023.

Angka itu meningkat sebanyak 52 persen dibandingkan masa angkutan musim lebaran di tahun 2022. Pencabutan status PPKM sedikit banyak mempengaruhi trend mudik tahun ini. Walaupun demikian Jawa Timur juga masih menyiagakan fasilitas swab untuk para pemudik yang membutuhkan.

Surabaya sebagai salah satu tujuan pemudik diprediksi juga akan tetap menarik banyak pengunjung selama liburan musim lebaran. Hal ini karena Surabaya punya banyak fasilitas yang tidak kalah dengan Jakarta. Mulai dari mall terbesar di Indonesia, café, restaurant, kawasan historis, wisata alam hingga banyaknya deretan hotel bintang 5 yang siap menyambut tamu musim lebaran.

Salah satunya adalah Vasa Hotel Surabaya. Hotel dibawah naungan Tanly Hospitality yang akan segera berekspansi di Malang, Bromo, Bali hingga Kawasan Bunaken Manado ini bahkan telah menyiapkan akomodasi terbaik bagi para pemudik.

Roberto Kotambunan – Cluster General Manager Tanly Hospitality mengungkapkan bahwa Vasa Hotel juga telah menyiapkan berbagai fasilitas dan paket lengkap yang bisa dijadikan pilihan mulai dari paket menginap hingga kegiatan halal bihalal, hal ini diakuinya untuk memanjakan para tamu yang menginap di Vasa khusus nya selama mudik Lebaran nanti.

“Kami telah menyiapkan paket Lebaran di Vasa, dengan keuntungan extra yang dapat dirasakan setiap tamu, mulai dari free laundry hingga gratis massage, semuanya ditujukan khusus untuk para tamu selama periode mudik. Kami Optimis Lebaran kali ini hotel akan mencapai okupansi maksimal” Ujar Roberto.

Tidak hanya ramah pemudik, Vasa Hotel juga menyiapkan serangkaian fasilitas dan aktifitas ramah anak bagi para keluarga yang memang ingin menginap di hotel selama periode lebaran.

Fasilitas untuk anak anak yakni Kids Club selalu menjadi primadona bagi setiap keluarga pada musim libur lebaran. Vasa Hotel bahkan telah menyiapkan lebih dari 10 aktivitas play and fun untuk anak anak di area playground selama akhir pekan seperti mewarnai, menggambar, kids movie day and night, lego, face painting dan masih banyak lagi.

Semua kegiatan untuk keluarga ini terpusat di 5th Floor yang terkoneksi dengan fasilitas infinity pool, health club, spa dan massage dan kids playground. Para orang tua juga tidak perlu khawatir harus repot dengan baju kotor karena di dalam paket Lebaran di Vasa juga sudah termasuk free laundry.

Selama periode mudik Lebaran, Vasa Hotel juga telah menyiapkan berbagai jamuan untuk para tamu bersantap yakni Paket Halal Bi Halal, mulai dari masakan Nusantara hingga International di restoran 209. Di tambah restoran berstandar internasional lainnya seperti Brazilian Chamas Churrascaria (Brazilian Steak), Xiang Fu Hai (Chinese Restaurant).

Ketiga restoran tersebut bahkan dinobatkan sebagai restoran terbaik di peringkat pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan – Chamas, Xiang Fu Hai, 209dining berdasarkan Tripadvisor yang dinilai langsung berdasarkan ulasan setiap pengunjung. Mini Tanoewidjaja – Cluster Director of Food and Beverage Tanly Hospitality menambahkan bahwa selama musim mudik lebaran, paket Halal Bihalal dengan berbagai variasi menu juga di siapkan.

lebih dari 110 variasi menu kami siapkan untuk menyambut para pemudik. Tentu nya beserta hidangan khas hari raya yang juga bisa dinikmati di dalam paket Halal Bihalal tersebut misal nya ketupat opor lengkap dengan sambal goreng khas Idul Fitri dan berbagai menu pelengkap lain siap untuk memanjakan para pengunjung selama 24 jam” Ujar Mini.

Paket Lebaran di Vasa dapat di pesan dengan harga mulai dari Rp 1.800.000 net per kamar per malam menginap di kamar tipe Select Room termasuk sarapan untuk dua orang dengan lebih dari 5 keuntungan tambahan yakni gratis mini bar, gratis laundry, paket makan dalam kamar (In Room Dining), relaksasi atau massage 15 menit, sementara itu untuk paket Halal Bihalal dapat dinikmati mulai harga Rp 300,000 net per orang.

Informasi seputar pemesanan kamar dan paket lebaran dapat menghubungi melalui Whatsapp di +62821-2322-3272 atau kunjungi www.vasahotelsurabaya.com.

