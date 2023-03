Penjualan Daihatsu Sumut di Tahun 2022 Meningkat 37 Persen

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MEDAN - Astra Daihatsu catat hasil penjualan di Sumatra Utara (Sumut) di tahun 2022 meningkat 37 persen dibandingkan dengan tahun 2021, sama halnya dengan kondisi pasar yang juga ikut meningkat sebesar 23 persen pada 2022 dibandingkan tahun 2021.

"Penjualan Daihatsu di Sumut naik 37 persen di tahun 2022, jika dibandingkan tahun 2021. Sehingga market share naik menjadi 15,51 persen," ujar Regional Head Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) PT Astra International Daihatsu Edy Susanto, pada peresmian All New Ayla di Medan, Selasa (21/3/2023).

Edy menilai dari peningkatan persentase penjualan tersebut, Low Cost Green Car (LCGC) masih menduduki peringkat 5 teratas untuk wilayah Sumut.

Baca Juga : Penjualan Pikap Februari 2023, Daihatsu Gran Max Asapi Suzuki Carry dan Mitsubishi L300

"Kalau kita lihat di 2019, angka memang lebih banyak di Sigra. Tapi begitu kita menyentuh Januari 2023, Ayla naik. Artinya, berkembang Ayla, dari tahun sebelum pandemi sampai sekarang, secara marketnya, tumbuh," imbuh Edy.

Dengan landasan itulah Edy pun berharap hadirnya All New Daihatsu Ayla mampu menggarap market yang lebih banyak.

Dari total kontribusi penjualan LCGC di tahun 2022, Edy mengaku varian Sigra masih mendominasi dengan jumlah unit terjual sebanyak 1.918 dengan persentase 25 persen. Adapun Ayla, besaran yang diperolehnya adalah 700 unit atau sama dengan 9 persen.

Dengan begitu, secara keseluruhan kendaraan LCGC menyumbang 20 persen dari total di wilayah Sumut.

Edy juga menyebut bahwa Ayla juga berperan menyumbang angka yang relatif stabil dalam berkontribusi di pasar, baik di masa sebelum pandemi hingga pasca pandemi.

Diketahui Astra Daihatsu meluncurkan varian terbaru All New Ayla yang secara Nasional telah dilaunching pada Jumat (10/3) lalu di Jakarta, dan pada Selasa (21/3) resmi dilaunching untuk wilayah Sumut, khususnya Medan.

Baca Juga : Cakep! Kinerja Ekspor Otomotif Indonesia Tumbuh 60 Persen per Februari 2023

Deputi Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu Tri Mulyono turut menjelaskan saat ini pangsa pasar yang dituju oleh Daihatsu masih merupakan first car buyer atau pembeli mobil pertama.

"Saat ini yang memang disasar oleh Astra Daihatsu Ayla adalah yang masih sebagai first car buyer. Yang mana lebih memiliki pertimbangan lebih kompleks daripada orang-orang yang membeli mobil tambahan," jelas Tri menambahkan.

Pada kesempatan yang sama pula, Business Owner IMS Organizer Indra Yones, yang merupakan penyelenggara launching All New Ayla mengatakan Daihatsu menawarkan 9 paket umroh yang akan diundi di setiap pembelian All New Ayla selama periode Ramadan dan Lebaran.

"Kita sangat mendukung peluncuran varian baru Daihatsu ini, dan sebagai event organizer kami berharap All New Ayla akan banyak diminati masyarakat," timpal Indra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : daihatsu sumut