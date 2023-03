Shanaya Resort Malang Hadirkan Kembali Ngabubu-Rich Season 2

Bagikan A- A+

Bisnis.com, MALANG — Shanaya Resort Malang menawarkan Ngabuburich Shanaya Season 2, ngabuburit yang mewah dengan banyak pilihan menu spesial yang sangat beragam untuk menyambut Ramadan tahun ini.

General Manager Shanaya Resort Malang, Rendy Christian, mengatakan momen Ramadan yang biasa dicari orang biasanya tempat berbuka puasa.

“Selama Ramadan Shanaya Resort Malang menyediakan menu buka puasa yang bisa dinikmati bersama dengan sahabat dan keluarga,” katanya, Selasa (21/3/2023).

Mengulang konsep buka puasa bersama 2022 yang dihadiri total 3.500 tamu selama 29 hari, kata dia, Shanaya menyediakan berbagai varian makanan all you can eat mulai dari aneka takjil yang disediakan lengkap setiap harinya antara lain kurma, kolak pisang atau ketela, aneka gorengan seperti bala-bala, dan tahu isi.

Ada juga tahu dan tempe mendoan, lumpia, pisang goreng, tape goreng, rangin, takoyaki serta menu arabian seperti turkish coffee, manakish, chicken sambosa, bhajis, luqaimat, nasi kebuli, lamb kofta, roti maryam, dan kebab.

Menu lainnya yang disajikan di gerobak atau stall, yakni lamian, dimsum, pempek, tahu campur, serta masakan Nusantara berupa nasi aromatic, olahan daging, olahan ayam, seafood, international selection seperti burger, hotdog, quesadillas, fries, mongolian BBQ, beef steak chicken, vegetables & sweet corn, pop corn, ice cream dan masih banyak lagi.

“Dibanderol dengan harga Rp189.000/pax semua tamu akan dimanjakan berbagai makanan dari takjil, main course, dan dessert,” ujarnya.

Bukber all you can eat dapat dinikmati mulai 23 Maret 2023 di hotel yang berlokasi di Jl Perum GPA, Karangploso Malang.

“Kami telah menyiapkan 4 keping logam mulia emas untuk pelanggan yang akan diundi setiap minggu. Untuk voucher belanja dan e-money akan kami undi setiap harinya, ” ucapnya.

Selama Ramadan, kata dia, Shanaya Resort Malang juga memberikan penawaran menarik promo room free breakfasting. (K24)

