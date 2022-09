Bisnis Goes To Campus 2022 : GoPay Beri Layanan Komplit Bantu Pengelolaan Keuangan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - GoPay, layanan keuangan digital yang terdapat dalam aplikasi Gojek memastikan bisa memenuhi berbagai kebutuhan layanan keuangan hanya melalui satu e-wallet untuk membantu pengelolaan keuangan.

Brand Marketing Lead GoPay, Faiz Fashridjal menjelaskan e-wallet GoPay memiliki fitur multiguna mulai dari bayar berbagai tagihan, isi pulsa, meminta pembayaran, berinvestasi, berdonasi, belanja di ribuan gerai offline, online dan e-commerce, buka rekening bank digital, transfer ke bank dan tarik tunai hingga limit Rp40 juta.

“Dalam GoPay juga ada fitur untuk melihat riwayat transaksi, dan GoPay Diary Cek yang bisa melihat total pengeluaran kita setiap bulan yang dikirim melalui email. Dengan begitu kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Goes to Campus (BGTC) 2022 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Kamis (15/9/2022).

Faiz mengatakan melalui GoPay, masyarakat bisa mengatur keuangan lebihnya mulai dari tabungan, investasi, dan pinjaman seperti GoPay Later sebagai pengganti kartu kredit.

“Untuk tabungan ini diberikan kemudahan membuka rekening Bank Jago hanya dalam waktu 3 menit, bebas biaya admin, bebas biaya top up dan bunga menarik. Sedangkan investasi ada Bibit, GoInvestasi, Indogold, Pluang, Lakuemas, dan Tokocrypto semuanya ada di aplikasi GoJek all in one,” ujarnya.

Di samping menyiapkan berbagai layanan untuk memacu inklusi keuangan, GoPay juga terus berupaya mendorong keseimbangan antara inklusi dengan literasi keuangan.

Salah satu program GoPay untuk mendorong literasi ini adalah program Finansiap yang bisa ditemukan di gopay.co.id/finansiap. Program ini menyajikan konsep finansial seperti perencanaan keuangan, pengelolaan tabungan

Dia menambahkan, inklusi dan literasi keuangan tanpa diimbangi keamanan pun masih belum lengkap menjadi ekosistem ekonomi digital. GoPay sendiri sangat fokus terhadap 3 pilar agar semua menjadi aman.

Adapun 3 inisiatif keamanan yang terus ditingkatkan yakni edukasi melalui kolaborasi dengan multi pihak untuk meningkatkan literasi dan kompetensi keamanan digital, lalu dalam pilar teknologi GoPay memiliki Cybersercurity kelas dunia, tim sekuriti handal dan fitur kemanan PIN, biometrik untuk mengamankan akun dan data transaksi.

“Kami juga fokus pad apilar proteksi yakni perlindungan jaminan saldo kembali apabila terjadi kehilangan saldo diluar kendali, misalnya mengalami ponsel hilang,” imbuhnya.

