Hadirkan New Honda ADV 160, MPM Perkuat Segmen Big Scooter

Penjualan ADV 150 yang sebelumnya rata-rata mencapai 200 - 300 unit per bulan, nah untuk target penjualan New ADV 160 di tahap awal ini harapannya bisa mencapai 500 unit per bulan, dan selanjutnya diharapkan bisa mencapai 1.000 unit per bulan.