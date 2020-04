IAI Malang Berikan Bantuan APD dan Sembako untuk Penanganan Covid-19

Bisnis.com, MALANG - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Komda Malang Raya memberikan bantuan berupa 200 botol hand sanitizer, 200 APD (Alat Pelindung Diri) dan 100 sembako kepada Pemerintah Kota Malang untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini.

Untuk bantuan 100 sembako dan 100 botol hand sanitizer akan diberikan kepada sopir melalui dinas perhubungan kota Malang.

Ketua IAI Komda Malang Raya Puji Handayati, mengatakan semua wilayah Indonesia dan dunia, termasuk Kota Malang, menghadapi penyebaran Covid-19.

“Ini adalah rasa kepedulian kami untuk bisa bersama-sama menjaga kota malang menuju kota yang sehat bebas dari Covid-19” ujarnya, di Malang, Kamis (9/4/2020).

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasinya kepada IAI Komda Malang Raya.

“Atas nama pemerintah kota malang, atas nama warga kota malang mengucapkan ribuan terima kasih kepada ikatan akuntan Indonesia atas perhatiannya karena memang kami sudah melalui berbagai kegiatan menjalin kerjasama” ujarnya.

Saat ini kondisi tidak menentu dan mudah-mudahan abah Covid-19 bisa segera lepas dari Kota Malang, dan Indonesi.

Dia meyakinkan, setiap bantuan yang diberikan akan selalu di catat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Jalur pendistribusiannyaan ada dua cara, yakni didistribusikan oleh komunitas yang membantu dan didistribusikan oleh pemerintah kota.

“Di daftar itu ada semua ada datanya, secara by name by address, supaya tidak tumpang tindih,” ucapnya.