Indosat Catat Trafik Data Melesat 31% di Jatim Selama Libur Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SURABAYA— Emiten telekomunikasi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. mencatat trafik data di wilayah Jatim melonjak 31% selama periode libur Idulfitri 1446 H dibandingkan dengan hari biasa.

EVP Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro mengatakan Indosat mencatat peningkatan trafik data tertinggi di area Madiun, yakni naik sebesar 74,7%.

“Menyusul Madiun, berturut-turut area Madura dan Tuban Lamongan menjadi area dengan pertumbuhan trafik data tertinggi kedua dan ketiga di Jawa Timur, dengan kenaikan masing-masing sebesar 65% dan 59,8% di sepanjang periode yang sama,” katanya, Jumat (11/4/2025).

Desmond Cheung, Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan secara nasional perseroan mencatat lonjakan trafik data sebesar 21% selama libur Lebaran dibandingkan hari biasa.

Peningkatan itu dipicu oleh tingginya penggunaan aplikasi digital oleh pelanggan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Indosat mencatat lima aplikasi yang mengalami lonjakan aktivitas digital tertinggi berturut-turut adalah WhatsApp, Tiktok, Facebook, Youtube, dan Instagram.

Tingginya kebutuhan digital pelanggan dapat diantisipasi perseroan dengan dengan baik melalui kesiapan jaringan yang andal dan merata. Puncak kenaikan lalu lintas data selama periode Idulfitri terjadi saat arus balik tanggal 4 April 2025.

Desmond memastikan kualitas jaringan Indosat tetap optimal di tengah kenaikan kebutuhan komunikasi digital pelanggan di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun daerah tujuan mudik.

Indosat juga melakukan optimasi khusus di area dengan potensi kepadatan tinggi seperti stasiun, terminal, rest area, hingga destinasi wisata populer, guna memastikan konektivitas tetap stabil tanpa gangguan.

“Kami percaya bahwa teknologi yang mutakhir harus diiringi oleh sentuhan tangan manusia. Layanan yang kami hadirkan selama periode Hari Raya Idulfitri ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami terhadap Unparalleled Network Services Guaranteed, juga dedikasi para engineer di lapangan agar pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lancar,” ucapnya.

Dia menegaskan komitmen Indosat untuk menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia yang diwujudkan melalui dedikasi ribuan petugas teknis di balik layar.

Baca Juga : Trafik Data Indosat Naik 21% saat Periode Lebaran 2025

Lebih dari 3.000 engineer dan petugas teknis di seluruh Indonesia telah bersiaga untuk memastikan layanan lancar tanpa gangguan, bahkan di puncak trafik sekalipun. Mereka bersiaga di lapangan termasuk di DIOC (Digital Intelligence Operations Center), demi memastikan pelanggan tetap terhubung dengan keluarga dan kerabat tercinta.

Dalam menghadapi lonjakan trafik ini, Indosat menambah 9.600 kapasitas sites baru serta mengoperasikan penambahan 1.500 BTS baru dan 53 Mobile BTS di berbagai titik strategis. Infrastruktur jaringan Indosat kini didukung oleh INFINITE (Intelligent Network for Innovative and Transformational Experience) by Indosat, merupakan integrasi sistem jaringan operasi yang diperkuat teknologi berbasis kecerdasan artifisial (AI) dan cognitive learning.