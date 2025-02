Surabaya Barat Terus Tumbuh, Ciputra Grup Rilis Ruko Seharga Rp2 Miliar

Pengembang properti CitraLand The GreenLake memanfaatkan pertumbuhan Surabaya Barat dengan merilis ruko seharga Rp2 miliar.

Director Ciputra Group, Lauw Hendra, menjelaskan bahwa pertumbuhan di Surabaya Barat dipicu faktor infrastruktur pelebaran jalan Raya Wiyung Surabaya yang tembus West Radial Road serta pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) hingga pelebaran ruas jalan Menganti–Gresik

Menurut dia, momen pembangunan ruko North Avenue Shophouses di CitraLand The GreenLake memang cukup tepat.

Pasalnya, banyak proyek yang sedang berjalan mulai dari pelebaran jalan utama Wiyung Surabaya hingga Menganti-Gresik, kemudian ada sekolah yang akan buka tahun ini.

"Harapannya jika tahun ini terjual habis, maka pemilik ruko bisa beropoerasi tahun depan sehingga bisa menikmati kepadatan trafik di sekitar ruko," ucap Lauw Hendra dalam acara Lauching North Avenue Shophouses di Surabaya, Kamis (20/2/2025).

Dia menjelaskan, ada lima keunggulan dalam penjualan North Avenue Shophouses, diantaranya akses jalan dan Potential Captive Market yakni warga sekitar CitraLand The GreenLake yang mencapai sekitar ± 500.000 jiwa.

Selain itu terdapat pula sekolah, lokasi bebas parkir, ROW jalan selebar 45 meter yang dipisahkan median jalan serta semua unit mempunyai hadap yang strategis.

Lahan parkir tidak hanya tersedia untuk parkir mobil saja, namun ada juga parkir khusus untuk sepeda motor karyawan, fasilitas yang terkadang tidak tersedia di tempat lain.

Head of Marketing and Sales CitraLand The GreenLake, Renovan Setio, menambahkan bahwa Ruko North Avenue Shophouses yang diluncurkan ini terdiri dari 2 lantai dan 3 lantai dengan harga sekitar Rp2 miliar dan angsuran Rp14 juta/bulan.

"Tipe ruko-nya sendiri ada 9 tipe dengan cara membayar seperti biasa menyesuaikan dengan kebutuhan calon pembelinya, yakni cash, inhouse dan KPR reguler maupun KPR Express yang hanya berupa tanda jadi kemudian langsung akad. Setelah jangka waktu 16 bulan dari akad kredit, ruko sudah bisa diserahterimakan," kata Renovan.

Reno menambahkan, pengembang menyediakan promo yang sangat menarik yakni PPNDTP 50%, modal usaha atau garansi sewa senilai 100 juta, free 1x pengalihan hak.

Dia meyakinkan pula, pengembang didukung 11 bank yang sudah bekerja sama dengan CitraLand The GreenLake.

Bila tidak bersedia mengambil KPR, maka cara membayarnya lewat in-house (angsuran ke pengembang) dan kontan.

Sebelumnya, Ruko North Avenue Shophouses tahap I sudah 100% terjual dan 95% sudah beroperasional.

Untuk pemgembangan tahap II , tersedia total 96 unit, yang diluncurkan secara bertahap dalam 3 segmen. "Yang ditawarkan sekarang adalah segmen yang paling bagus," ujar Reno.