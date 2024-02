Honda Pamerkan New BR-V N7X Edition di Pakuwon Mall Surabaya hingga 29 Februari

Honda menjual 1.104 unit pada Januari 2024 di Jatim, Bali dan Nusa Tenggara per Januari 2024.

Bisnis.com, SURABAYA - Main diler Honda Surabaya Center memamerkan new BR-V N7X di Pakuwon City Surabaya pada 20-29 Februari 2024.

New Honda BR-V N7X Edition diluncurkan pada ajang pameran Indonesia International Motor Show pada 15 Februari 2024 lalu. Varian terbaru ini mengusung desain eksterior stylish sebagai ciri pembeda dengan edisi sebelumnya.

Presiden Director Honda Surabaya Center Ang Hoey Tiong mengatakan All New Honda BR-V sudah terbukti sebagai SUV yang cocok untuk keluarga di Indonesia.

N7X Edition mengusung warna Sand Khaki Pearl, pertama kali pada lini ini. Perubahan lain ada aero kit terdiri dari front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler dan dark chrome emblem. Panel chrome juga melengkapi beberapa detail bagian depan.

Tipe ini juga dilengkapi spion yang dilengkapi LED turning signal, ada black shark fin, dan detail lain. Kaki-kaki BRV edisi baru didukung velg 17 warna hitam. Sementara jok dilapisi leather trimmed seat.

New Honda BR-V N7X ditawarkan dengan kenaikan harga Rp1 juta dari varian sebelumnya. BRV tipe E CVT dibanderol Rp334,7 juta, tipe prestige Rp358,7 juta dan prestige with honda sensing Rp378,7 juta.

Direktor Honda Surabaya Center Wendy Miharja menjelaskan N7X (new seven seater excitement) sangat populer sejak pertama kali diperkenalkan sebagai mobil perkotaan. Platformnya sama dengan BRV, tapi diubah tampilannya, jadi lebih stylish. Banyak perubahan terutama di eksterior.

"Kami ingin event tetap menjadikan honda sebagai top of mind konsumen," jelasnya, Rabu (21/2/2024).

Dalam pameran di daerah Surabaya Timur ini, Honda Surabaya Center juga menyediakan program promosi, di antaranya extra cashback, voucher BBM, dan sejumlah voucher lain.

Sementara di sisi penjualan, Honda menjual 1.104 unit pada Januari 2024 di Jatim, Bali dan Nusa Tenggara. Brio menjadi kontributor utama dengan penjualan 526 unit (47,64%), rinciannya Brio Satya terjual 454 unit dan Brio RS terjual 72 unit.

Adapun produk SUV, HRV terjual 196 unit, WR-V terjual 195 unit, BRV terjual 107 unit dan CRV terjual 42 unit. Penjualan Honda City Hatchback RS terjual 16 unit. Honda Mobilio terjual 7 unit. Sedan Civic terjual 7 unit, honda Accord terjual 7 unit dan Honda City terjual 1 unit.

Berkaca pada kinerja 2023, HSC membukukan penjualan 16.127 unit, naik 4% dibanding penjualan 2022. Sementara untuk tahun ini target penjualan sedikit konservatif di angka 15.500 unit. "Sambil wait and see, kalau pasar membaik maka target akan digas. Momen seperti pameran diharapkan membantu, mempermudah konsumen di Surabaya timur," ujarnya.

