Anugerah Jurnalistik Pertamina 2023 Usung Tema Energizing The Nation

Bisnis.com, Jakarta – Pertamina kembali menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2023 dengan mengusung tema Energizing The Nation. Dengan tema ini, Pertamina menegaskan komitmen dan peran strategisnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan memastikan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan AJP 2023 terbuka untuk seluruh insan pers di seluruh Indonesia, baik media nasional maupun media lokal.

“Pertamina mengajak jurnalis Indonesia untuk kembali berpartisipasi dalam AJP 2023 dengan menampilkan karya-karya terbaiknya sejalan dengan komitmen Pertamina untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ujar Fadjar.

Setiap jurnalis, imbuh Fadjar, bisa mengikutsertakan karya sebanyak-banyaknya, tanpa dibatasi. Karya yang didaftarkan dalam AJP 2023 merupakan berita positif dan sudah pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa pada rentang waktu 11 November 2022 hingga dengan 31 Oktober 2023.

Dalam gelaran AJP yang ke-20 ini, Pertamina menawarkan 6 kategori karya meliputi Kategori Media Cetak, Media Online, Media Radio, Media Televisi, Essay Foto dan Publikasi CSR/UMKM Pertamina. Khusus karya Publikasi CSR/UMKM Pertamina bisa diikuti jurnalis media cetak, online maupun elektronik. Sementara kategori Essay Foto bisa diikuti jurnalis media cetak dan online.

Seluruh karya AJP 2023 akan diseleksi secara berjenjang mulai tingkat teritori, hingga tingkat nasional untuk memperebutkan Grand Final dan Best of The Best. Pertamina menyediakan beragam hadiah menarik berupa uang tunai, piala hingga kursus singkat di luar negeri.

“AJP 2023 merupakan bagian dari apresiasi Pertamina kepada seluruh insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mendukung visi Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia,” tandas Fadjar.

Pendaftaran AJP 2023 dibuka hingga 31 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB. Untuk informasi syarat, ketentuan dan formulir pendaftaran AJP 2023 bisa diakses melalui https://ptm.id/pendaftaran_ajp2023.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

