Vasa Hotel Surabaya Meriahkan Festival Pertengahan Musim Gugur

Bisnis.com, Surabaya – Turut merayakan Festival Pertengahan Musim Gugur 2023, Vasa Hotel Surabaya telah menyiapkan inovasi kue bulan atau Mooncake yang dikemas dalam kotak yang elegan. Tahun ini dengan tema biru tua dengan sentuhan warna emas yang mewah, Vasa Hotel mengundang Anda untuk turut serta dalam esensi tradisi perayan festival kue bulan yang menjadi simbol tradisi dalam budaya tradisional Tiongkok yang dilaksanakan pada saat pesta perayaan pertengahan Musim Gugur dengan koleksi eksklusif kue bulan panggang (Baked Mooncake) dan juga “snowskin”. Kue

bulan ini dibuat oleh Chef pemenang penghargaan dari Xiang Fu Hai Chinese restaurant, Chef Lim Kim Loong, dan setiap kue bulan yang dibuat langsung oleh Chef menampilkan perpaduan varian rasa yang selalu menjadi primadona setiap tahunnya.



Tahun ini, koleksi kue bulan panggang menampilkan rangkaian kue bulan klasik yang khas dan juga memperkenalkan varian rasa baru dengan cita rasa kue bulan yang gurih atau Savory Mooncake pertama di Surabaya. Manjakan diri Anda dengan cita rasa yang kaya dari daging udang yang dikeringkan (Dried Shrimp) , daging ayam panggang (Dried chicken meat), sarang burung walet (Bird Nest) dengan kacang kenari merah, dan jamur truffle (truffle mushroom), yang menawarkan keseimbangan menyenangkan antara aroma yang gurih dan manis serta lembut.

Tak hanya itu, Vasa Hotel Surabaya juga memiliki koleksi varian rasa favorit tradisional seperti Teratai putih dengan kuning telur, Kuning telur campur kacang merah, Pandan dengan kuning telur, Wijen hitam dengan custard Naiwong, Teratai ubi dengan kuning telur, Durian premium dengan kuning telur, dan Teh hijau campur kacang merah. Setiap kue bulan yang dipanggang menampilkan rasa alami dari bahan-bahan berkualitas tinggi, termasuk teratai putih premium rendah gula, memberikan para pelanggan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan.



Penggemar kue bulan “snow skin” akan terpikat oleh beberapa varian rasa yang di miliki oleh Vasa Hotel Surabaya antara lain varian rasa teratai Yam yang di padukan dengan kacang granola, kemudian perpaduan serasi antara teratai putih dan rasa granola yang dilengkapi dengan rasa manis alami buah pir matang.

Koleksi ini juga memperkenalkan kue bulan “snow skin” dengan varian rasa Durian Musang King yang sangat dinantikan, dimana Durian Musang King atau King Fruit ini memiliki esensi aromatic yang halus, dan lembut dan sehingga biasa di sebut dengan "raja buah".

Tak berhenti, Chef Loong juga menyiapkan variasi rasa seperti White lotus with melon seed, Black sesame mix egg custard, Red bean with melon seed, Green tea with red bean, Durian premium yang melon seed, dan Pandan with melon seed, koleksi snowskin menawarkan sentuhan modern pada tradisi yang mengejutkan selera karena dipadu dengan kontras rasa asam dan manis yang menyegarkan di mulut.



Kue bulan panggang dan snowskin ini bisa kamu dapatkan mulai dari harga mulai dari Rp 698.000+ untuk satu kotak berisi 4 (empat) potong ukuran besar atau 8 (delapan) potong kecil. Untuk merayakan festival pertengan musim gugur ini kami Vasa Hotel Surabaya memberikan penawaran “Early Bird” atau pembelian lebih awal diskon sebesar 20% untuk pembelian kue bulan dari sekarang hingga 20 Agustus 2023. Suguhan kue bulan eksklusive dapat juga pesan sekarang melalui took online di TikTok Shop, Blibli, Shopee, dan Tokopedia di alamat @vasahotelsurabaya.



Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati kue bulan terbaik di Surabaya. Pesan dari sekarang untuk menikmati potongan diskon pembelian di awal. Untuk informasi lebih lanjut tentang Koleksi Kue Bulan Vasa Hotel Surabaya atau untuk melakukan pemesanan, silakan kunjungi website kami di www.vasahotelsurabaya.com atau hubungi tim layanan pelanggan khusus kami di +62 856-4684-1000 atau +62 822-1322-8889, atau anda juga dapat melakukan pembelian secara online pada media pasar online dengan fasilitas gratis ongkos kirim.

