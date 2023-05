Tiket Masuk Surabaya Night Zoo Dipatok Rp100.000, Dapat Apa Saja ?

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya telah membuka wahana lama dengan suasana baru yakni Surabaya Night Zoo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan mematok tiket masuk awal promosi sekitar Rp100.000 - Rp150.000/orang.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah melakukan uji coba Surabaya Night Zoo pada 21 Mei 2023 mengklaim bahwa Surabaya Night Zoo merupakan inovasi yang out of the box untuk menggairahkan sektor pariwisata Surabaya.

“KBS sekarang sudah bersih, tampilannya juga sangat luar biasa. Ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga Kota Surabaya,” ujarnya dikutip dalam rilis, Senin (22/5/2023).

Dengan harga tiket Rp100.000 - Rp150.000 yang jauh lebih tinggi dari harga tiket masuk KBS pada umumnya yang hanya Rp15.000/orang, pengunjung dapat menikmati sejumlah atraksi tambahan misalnya seperti atraksi seni fire dance.

Durasi kunjungan wisata Surabaya Night Zoo juga dibatasi selama 45 - 60 menit saat keliling sesuai dengan paket yang dipesan. Jumlah pengunjung juga dibatasi hanya 25 orang per grup, dan harus melakukan reservasi dengan pilihan jam dan tanggal kunjungan.

Surabaya Night Zoo yang hanya dibuka setiap Sabtu dan Minggu ini juga direncanakan ada paket lain seperti dinner atau makan malam serta ada games dan lainnya. Pengunjung juga akan bisa menikmati satwa nokturnal di KBS dengan lembaga konservasi yang lain.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Khoirul Anwar mengatakan trial opening Surabaya Night Zoo ini memang belum sepenuhnya selesai lantaran masih ada beberapa event yang masih perlu disiapkan pada saat Grand Launching.

“Rencananya, grand launching itu akan dilakukan pada awal Juni nanti, dan sekarang kami mulai mengenalkan dulu ke masyarakat menikmati petualangan malam di KBS dengan paket-paket pilihan,” ujarnya.

Khoirul menambahkan, saat ini PDTS KBS juga tengah menjajaki kerja sama dengan agen travel untuk mempromosikan KBS yang tidak hanya untuk wisata harian kepada wisatwan domestik tetapi juga mancanegara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News