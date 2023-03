Honda Jatim Optimalkan Momen Ramadan Genjot Penjualan Mobil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - Honda Surabaya Center (HSC), diler mobil Honda di Jawa Timur, Bali dan Nusra tengah mengejar target penjualan mobil tahun ini yang akan digenjot di kuartal pertama tahun ini.

Marketing and After Sales Service Director HSC, Wendy Miharja mengatakan tahun ini HSC menargetkan penjualan mobil sebanyak 20.200 unit atau naik 28 persen dibandingkan capaian 2022 yang hanya sebanyak 15.785 unit.

“Target penjualan tahun ini akan kami genjot di awal tahun yakni di kuartal I karena memang momennya sangat tepat mengingat microchip disetok banyak saat ini, seperti kita ketahui tahun lalu kendala penjualan kita ada di pasokan unit yang belum tersedia karena terhambat suplai microchip,” jelasnya seusai Buka Bersama Honda di Surabaya, Jumat (24/3/2023).

Selain itu, lanjutnya, momen Ramadan dan Lebaran ini jatuh di awal tahun yakni Maret - April. Seperti sebelumnya, momen ini mampu mendorong penjualan 10 persen-15 persen.

“Untuk itu HSC menggelar pameran spesial Ramadan di Tunjungan Plaza 3 mulai 22 - 26 Maret 2023. Kami berharap momen Lebaran ini mendorong penjualan kita,” imbuhnya.

Wendy menjelaskan, sepanjang Januari - Februari 2023 penjualan HSC telah mencapai 2.896 unit atau meningkat 61,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kemudian target Maret 1.800 an unit, sehingga sepanjang kuartal I/2023 ini harapannya bisa ditutup dengan total penjualan sekitar 4.600-an unit melalui momen Lebaran dan ketersedian microchip tersebut,” imbuhnya.

Adapun penjualan pada 2 bulan pertama tahun ini disumbang oleh Honda Brio sebanyak 1.305 unit, yang terdiri dari Honda Brio Satya 1.101 unit, sementara itu Honda Brio RS sebanyak 204 unit.

Di segmen SUV, Honda BR-V mencatatkan penjualan sebanyak 423 unit. Honda HR-V mencatat penjualan 566 unit. Honda WR-V meraih 360 unit. Sementara itu, Honda CR-V terjual 78 unit, Honda City Hatchback RS 121 unit, disusul Honda Mobilio membukukan penjualan sebanyak 20 unit.

Sementara di segmen sedan, Honda Civic mencatatkan penjualan 15 unit, Honda Accord sebesar 5 unit, dan Honda City terjual sebanyak 3 unit.

Wendy menambahkan, selain dari sisi penjualan, pada momen Ramadan dan Lebaran juga akan mendorong peningkatan kinerja layanan aftersales seperti layanan bengkel yang meningkat 20 persen.

“Selama Ramadan kami menyiapkan paket pengecekan di bengkel resmi serta bengkel emergency di beberapa diler, termasuk mendirikan posko mudik selama 20 - 26 April 2023 di 6 titik di antaranya di wilayah Tuban, Saradan, Paiton, Pasuruan, dan Tabanan Bali,” imbuhnya.

President Director HSC Ang Hoey Tiong menambahkan, dalam pameran Ramadan tahun ini HSC menyiapkan unit test drive untuk pengunjung maupun konsumen Honda yang ingin merasakan langsung pengalaman berkendara dengan produk-produk unggulan Honda.

“Kami juga siapkan program penjualan yaitu Double Lucky Dip khusus untuk konsumen yang melakukan pembelian All New Honda BR-V, All New Honda HR- V, dan New Honda CR-V, serta cashback hingga Rp5 juta atau koin emas 10 gr serta Honda e-Toll Card senilai hingga Rp1 juta,” ujarnya.

