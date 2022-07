All New Honda BR-V, Tangguh & Aman Menjelajah Perbukitan

Bisnis.com, SURABAYA - All New Honda BR-V Prestige with Honda Sensing merupakan salah satu armada yang digunakan Tim Jelajah Kopi Jatim selama 3 hari 2 malam mulai 5 - 7 Juli 2022 untuk menyusuri sejumlah kebun kopi di Jatim.

Kebanyakan tanaman kopi sendiri hanya dapat tumbuh subur di daerah perbukitan atau lereng-lereng gunung. Tentunya karakter jalan yang berkelok-kelok tajam dan curam dengan kontur makadam menjadi tantangan bagi Tim Jelajah Kopi.

Saat berkesempatan mengendarai All New Honda BR-V Prestige, Tim Jelajah Kopi menghabiskan waktu total perjalanan 16 jam dengan jarak tempuh 701 km. Total konsumsi BBM Pertamax Turbo yang digunakan yakni mencapai 58,2 liter, sehingga rata-rata konsuminya setara 12 km per liter.

Saat Tim Jelajah melintasi kawasan Gunung Ringgit Pasuruan, Gunung Gumitir perbatasan Jember - Banyuwangi, serta lereng Gunung Ijen Banyuwangi - Bondowoso yang memiliki medan cukup variatif ini, bisa dibilang All New Honda BR-V Prestige cukup hemat, tetapi jumlah pemakaian BBM bisa berbeda dengan setiap orang, bergantung karakter pengendara.

Bukan hanya tangguh melintasi jalan menanjak nan terjal, All New Honda BR-V Prestige juga unggul dengan adanya fitur Honda Sensing. Salah Satu fitur tersebut adalah Adaptive Cruise Control (ACC) yakni sistem yang membantu menjaga kestabilan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan.

Selain itu juga terdapat Auto High Beam (AHB), yakni sistem secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan normal bergantung pada situasi jalan, serta dilengkapi dengan Collision Mitigation Braking System (CMBS) yang di desain untuk memberi tanda ketika ada potensi benturan dengan cara mengurangi kecepatan kendaraan.

Di samping itu, All New Honda BR-V Prestige juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist System (LKAS) yang berfungsi untuk membantu menjaga kendaraan tetap berada pada jalur, dengan mendeteksi marka jalan di kiri dan kanan mobil kemudian dapat mengkoreksi setir jika mobil terdeteksi keluar jalur.

Keunggulan lain yang dirasakan oleh pengendara Tim Jelajah Kopi Jatim ini adalah Lead-Car Departure Notification (LCDN). Fitur LCDN ini berfungsi ketika dalam kondisi berhenti dan kendaraan depan mulai berjalan pada jarak tertentu, sedangkan kita belum mulai berjalan, maka akan ada notifikasi yang membantu mengingatkan.

