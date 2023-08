Berselancar Internet Makin Lancar dengan Layanan Bebas Kuota dari RajaFiber

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Tak hanya sekadar sandang, pangan dan papan lagi. Utilisasi internet pun makin melebar dari yang semula hanya untuk komunikasi dan hiburan konten semata, kini telah menyasar berbagai aspek penting kehidupan lain seperti pendidikan, perdagangan, dan sebagainya.

Laporan We Are Social mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet.

Jumlah pengguna internet pada Januari 2023 lebih tinggi 3,85% dibanding setahun lalu. Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 205 juta jiwa. Sementara itu, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mayoritas akses internet dilakukan lewat smartphone.

Berdasarkan metode aksesnya, 77,64% akses internet menggunakan mobile data dari operator seluler. Persentase ini jauh lebih tinggi dari koneksi menggunakan wi-fi yang terpasang di rumah (21,61%). Selanjutnya, hanya ada 1,75 % yang mengakses internet lewat wi-fi kantor atau sekolah.

Internet sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat modern. Jika diibaratkan layanan internet kini sudah menjadi detak jantung kehidupan sehingga harus berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Untuk itu, koneksi internet yang lancar dan stabil saat ini sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan vital masyarakat.

Berdasarkan laporan Speedtest Global Index 2023, rata-rata kecepatan fixed broadband serta mobile broadband di Indonesia masing-masing hanya sebesar 25,59 mbps dan 21,35 Mbps. Dengan kecepatan tersebut, Indonesia tercatat menempati posisi ke-120 dari 180 negara untuk kecepatan fixed broadband dan posisi ke-101 dari 140 negara untuk kecepatan internet seluler.

Menjawab kebutuhan masyarakat terkait layanan internet yang lancar tanpa gangguan, RajaFiber hadir menawarkan internet 100% fiber optik dengan harga transparan serta melayani dengan pelayanan terbaik.

RajaFiber mengusung semangat fast, stress-free, dan reliable dalam memberikan layanan internet terbaik untuk pelanggan. Fast diartikan layanan internet RajaFiber 100% fiber optik selalu hadir dengan kecepatan stabil.

Sedangkan stress-free bermakna layanan yang dihadirkan RajaFiber memberikan jaminan bebas stres bagi pelanggan karena tidak ada biaya tersembunyi, dan tanpa batasan kuota. Yang terakhir, reliabel berarti jaminan dari RajaFiber bahwa pelanggan tidak akan menemui gangguan, buffering dan ketidakstabilan jaringan saat menggunakan layanan internet.

“Kami ingin memberikan pengalaman internet lebih cerdas,” ujar Reddy Christianto, Chief Sales & Marketing Officer RajaFiber

Saat ini, RajaFiber memiliki tiga layanan yaitu lite, style, dan premium. Layanan ini semua sudah termasuk Ppn. Pada layanan lite, pelanggan dapat menikmati internet bebas kuota hingga 30 Mbps hanya dengan Rp 243.090 per bulan. Untuk layanan style, pelanggan akan dimanjakan dengan layanan internet bebas kuota hingga 50 Mbps hanya dengan merogoh kocek Rp 287.490 per bulan. Sedangkan, untuk layanan prime, pelanggan dapat menikmati internet bebas kuota hingga 100 Mbps hanya dengan Rp 365.190 per bulan.

Layanan RajaFiber tidak hanya memberikan koneksi internet cepat dan stabil, tetapi juga di dukung oleh Customer Support responsif yang selalu siap membantu mengatasi permasalahan koneksi internet pelanggan. Layanan RajaFiber kini sudah menjangkau 7 Provinsi, 54 Kabupaten/Kota, serta lebih dari 800.000 HP.

“Dengan investment case yg kami terima dari Midgo, nanti nya juga kami akan roll out HP kami sendiri (gelar jaringan sendiri) sebesar 50K HP di waktu dekat ini services kami juga sebagai dasar dari layanan-layanan bundle yang menarik nantinya akan kami launch dalam waktu dekat”, tambah Reddy Christianto, Chief Sales & Marketing Officer RajaFiber

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News