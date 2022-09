Bank Jatim Manjakan Nasabah dengan Konser Westlife Surabaya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menjadi sponsor tunggal konser akbar Westlife bertajuk “The Wild Dreams Tour 2022” di Jatim International Expo Surabaya pada 25 September 2022.

Direktur Komersial & Korporasi Bank Jatim, Edi Masrianto mengatakan melalui event ini Bank Jatim ingin memanjakan dan mengapresiasi nasabahnya melalui program pembelian tiket nonton konser Westlife.

“Konser ini merupakan hadiah dan apresiasi dari kami untuk nasabah pecinta musik khususnya para Westlifers yang berada di Surabaya dan sekitarnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para nasabah yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada Bank Jatim,” ujarnya saat konferensi pers Konser Westlife, Minggu (25/9/2022) malam.

Dia menjelaskan melalui ajang ini Bank Jatim menyediakan tiket nonton yang bisa didapatkan hanya dengan melakukan penempatan dana di Tabungan Siklus mulai Rp100 juta dan mengendap selama 6 bulan.

Tabungan Siklus memiliki banyak fasilitas dan keuntungan serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Didukung dengan fasilitas JConnect Mobile, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dengan mudah, cepat dan aman.

“Konser ini juga menjadi kesempatan bagi Bank Jatim untuk lebih dalam masuk ke segmen anak muda. Kami pun berharap dukungan kami dalam konser ini dapat menumbuhkan kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir tahun,” ujarnya.

Adapun gelaran yang dipromotori oleh Otello Asia dan Neutro Live ini berhasil menyedot lebih dari 8.000 penonton yang sangat antusias menyaksikan performance boyband asal Irlandia yang beranggotakan Shane, Kian, Nicky dan Mark.

Sementara itu, CEO Otello Asia, Sysan Ibrahim mengatakan, konser ini merupakan yang pertama kalinya bagi Westlife datang ke Surabaya. Konsep konser dikemas secara spektakuler yang menghadirkan kejutan-kejutan bagi penggemar Westlife.

“Surabaya ini merupakan kota kedua terbesar dengan massa fans Westlife tetapi mereka belum pernah dibawa ke Surabaya. Selama ini konsernya hanya di Jakarta dan Prambanan dan orang Surabaya bela-belain datang ke Jakarta untuk nonton, jadi kenapa tidak kita bawa ke Surabaya yang animonya luar biasa,” jelasnya.

Dia menjelaskan, para Westlifers dimanjakan dengan lagu-lagu hits seperti Swear It Again, Flying Without Wing, World of our Own serta lagu terbaru mereka dari album “Wild Dreams”.

“Konser dimulai dengan opening act Dave Moffat yang merupakan salah satu pentolan band bersaudara The Moffat yang terkenal di era 90-an dan 2000-an,” ujarnya.

Shane, salah satu personel Westlife mengatakan bahwa dia memiliki hubungan istimewa dengan para penggemar di Indonesia sehingga Westlife sangat senang dapat kembali tampil di Indonesia dan menikmati pesona keindahan Indonesia.

“Setelah beberapa bulan terakhir ini dengan yang terjadi di seluruh dunia, tur ini sangat berarti dan kami sangat antusias seantusias penontonnya,” ujarnya.

Diketahui, Westlife kembali melakukan tur dan melakukan gebrakan tahun ini, setelah tur reuni mereka yang sukses dan memecahkan rekor pada 2019 Westlife tampil di hadapan lebih dari 600.000 penggemar di 27 negara.

Boyband asal Irlandia ini memulai tur mereka musim panas ini dengan tampil di seluruh Inggris termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di Stadion Wembley yang ikonik di London.

